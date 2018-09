Infortunio Pastore durante Roma-Lazio: le ultime

Infortunio Pastore, brutte notizie per la Roma: Flaco costretto ad alzare bandiera bianca durante il derby con la Lazio, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Pastore durante Roma-Lazio: brutte notizie per Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso è stato costretto ad operare il primo cambio al 36′, una sostituzione dettata dalla richiesta del Flaco: il fantasista argentino ha accusato un nuovo problema la polpaccio della gamba sinistra.

Dopo aver tentato di stringere i denti, l’ex Paris Saint Germain si è accasciato a terra in attesa del cambio: dentro al suo posto Lorenzo Pellegrini. Un nuovo fastidio muscolare per Javier Pastore, già ai box negli ultimi tempi per motivi analoghi. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore dai primi accertamenti.