Infortunio Praet: stop in nazionale, sarà valutato nelle prossime ore

Infortunio Praet: problema muscolare accusato in nazionale, il centrocampista sarà valutato nelle prossime ore

Nuovo stop per Dennis Praet. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi nell’allenamento di ieri mattina per via di un problema muscolare non riconducibile a quello già accusato con il Torino.

Secondo Sky Sport Praet potrebbe tornare nel capoluogo piemontese già oggi per essere valutato dallo staff granata