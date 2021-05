Infortunio Ramirez: le condizioni del trequartista della Sampdoria

Infortunio Gaston Ramirez: le condizioni del trequartista della Sampdoria, escluso dai convocati per la trasferta contro l’Udinese

La Sampdoria affronterà domani l’Udinese nella gara valida per la 37a giornata di Serie A. Gaston Ramirez è stato escluso dall’elenco dei convocati di Claudio Ranieri per un problema fisico.

Il trequartista blucerchiato è stato, infatti, sottoposto a terapie in seguito alla contusione alla caviglia sinistra rimedita durante l’allenamento di giovedì. Per questo Ramirez non è partito con la squadra in vista dell’ultima trasferta di campionato.