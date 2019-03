Cristiano Ronaldo torna a Torino dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. L’obiettivo è recuperato per la sfida con l’Ajax – 28 marzo, ore 17

Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la gara d’andata con l’Ajax. La Juventus, dopo il primo bollettino pubblicato nella giornata di mercoledì, ha tenuto tutte le bocche cucite ma dalla Continassa filtrano le prime indiscrezioni: il giocatore della Juve sta lavorando per recuperare il prima possibile ma trapela cautela. CR7 potrebbe saltare la gara d’andata con l’Ajax per poi rientrare pochi giorni dopo (l’andata è in programma il 10, il ritorno il 16).

Juventus, infortunio Ronaldo: è alla Continassa ma niente visite – 28 marzo, ore 13

Niente visite per Cristiano Ronaldo? E’ questa l’ultima indiscrezione sulle condizioni di CR7: il giocatore della Juventus è arrivato alla Continassa questa mattina attorno alle 10 per un controllo e per un primo contatto con lo staff medico bianconero. Al momento, questa la novità, non sono previste visite mediche al J Medical. Il giocatore potrebbe sottoporsi a dei controlli solo nei prossimi giorni.

Juventus, infortunio Ronaldo: alla Continassa per le visite – 28 marzo, ore 11

Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa intorno alle 10. Dopo il viaggio a Torino per motivi legati a uno sponsor, il portoghese è arrivato a Torino in serata e questa mattina si è presentato alla Continassa per farsi visitare dallo staff medico della Juventus dopo l’infortunio con il Portogallo. Presto nuovi aggiornamenti.

Juventus, infortunio Ronaldo: domani a Torino – 27 marzo, ore 22

Cristiano Ronaldo è rientrato in serata a Torino in compagnia della fidanzata Georgina e del suo procuratore Jorge Mendes e giovedì si sottoporrà ad accertamenti medici al J-Medical per chiarire l’esatta entità del suo infortunio ai flessori della coscia destra. Il portoghese è sembrato molto sereno, e dall’ambiente trapela ottimismo circa le possibilità di recuperare l’attaccante già per la sfida di andata dei quarti di finale con l’Ajax in programma il 10 aprile.

Infortunio Ronaldo, niente visite a Barcellona – 27 marzo, ore 20.00

Cristiano Ronaldo si trova a Barcellona ma non per sostenere visite mediche per conto della Juventus: l’infortunio non ha nulla a che vedere con la presenza del portoghese in Catalogna, legata a impegni commerciali connessi al suo sponsor tecnico.

Infortunio Ronaldo: è a Barcellona? – 27 marzo, ore 16.10

Cristiano Ronaldo al J Medical per i controlli? In mattinata si sono visti Emre Can, Cuadrado e Mattia De Sciglio ma non è ancora comparso CR7. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il giocatore della Juventus non sarebbe ancora tornato in Italia. Ronaldo in questo momento si troverebbe a Barcellona, non sappiamo ancora se per dei controlli o per motivi personali. Presto nuovi aggiornamenti.

Infortunio Ronaldo: le tappe per il recupero – 27 marzo, ore 8

L’ottimismo non è mai abbastanza, ma in casa Juventus in queste ore se ne fa un moderato uso nei riguardi di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, infortunatosi settimana scorsa nel corso della partita di qualificazione ai prossimi Europei tra il suo Portogallo e la Serbia, ha assicurato di essere in grado di recuperare in un lasso di tempo piuttosto breve (un paio di settimane al massimo), ipotesi supportata ieri anche dal compagno di squadra Leonardo Spinazzola. C’è però molto di più in ballo, riporta stamane Tuttosport: la Juve non vuole avere fretta nel forzare i tempi di rientro in campo di CR7 per evitare eventuali ricadute. Gli esami a cui Ronaldo si è sottoposto ieri hanno evidenziato che una lesione, seppure relativamente piccola, ai flessori c’è e non va assolutamente sottovalutata.

Il portoghese ieri si è riposato a Lisbona ed oggi farà ritorno a Torino, dove verrà sottoposto ad ulteriori analisi: sicuramente salterà la prossima partita di campionato contro l’Empoli e quelle successive (tutte nel giro di una settimana) contro Cagliari e Milan. L’obiettivo è tornare in campo per la sfida di andata dei quarti di Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax, il 10 aprile, ma al momento l’ipotesi più realistica è che invece sia disponibile per la sfida decisiva di ritorno di Torino sei giorni più tardi. Lo staff medico bianconero insomma vorrebbe utilizzare il massimo della cautela, nonostante CR7 abbia assicurato di essersi fermato giusto in tempo per evitare conseguenze peggiori.