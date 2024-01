Incredibile quanto successo in Cina dove in questi giorni l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è andata per una tournée

L’infortunio del portoghese, annunciato da lui stesso in conferenza, ha fatto scattare l’ira dei tanti tifosi cinesi accorsi per acquistare i biglietti delle due partite. Centinaia di persone si sono riversate sotto l’Hotel della formazione saudita e hanno iniziato a intonare in coro «Ronaldo».