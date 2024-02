Infortunio Smalling, il difensore di nuovo fermo

Roma, si ferma ancora per infortunio Chris Smalling: il difensore ha partecipato solo a metà dell’ultimo allenamento

Mentre la Roma prepara la sfida di Europa League contro il solito Feyenoord, Chris Smalling è ancora alle prese con l’infortunio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore inglese ieri ha partecipato solo a metà della seduta d’allenamento, interrompendola poi per una sua decisione per evitare ricadute.

Si è allenato regolarmente invece Diego Llorente che sarà a disposizione dopo la panchina contro l’Inter. Da valutare anche le condizioni di Cristante per De Rossi, alle prese con dei fastidi alla schiena e a cui il tecnico potrebbe concedere uno stop per recuperare.