Infortunio Sommer, novità in vista di Inter Empoli. Le ultime

Infortunio Sommer, svolta a sorpresa: il portiere dell’Inter riuscirà a recuperare per la gara di lunedì contro l’Empoli? Ecco le ultime

Come riportato da Pasquale Guarro, c’è una grossa novità in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Sommer, infortunatosi alla caviglia in questa sosta delle Nazionali.

Il portiere svizzero, alle prese con una distorsione, è convinto di poter recuperare già per la gara di lunedì primo aprile contro l’Empoli. Filtra grande ottimismo, ma dall’altra parte si procederà per questione di precauzioni.