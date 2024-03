Infortunio Stones, problema per Guardiola: le sue condizioni

Problemi per Stones con la maglia dell’Inghilterra: infortunio per il centrale del City costretto a uscire

Problema per Guardiola: dopo appena 8 minuti Stones è costretto a uscire, in campo al suo posto Joe Gomez del Liverpool. Rientro negli spogliatoi per il difensore del Manchester City, una scena che non avrà fatto felice il suo allenatore.

Un minuto dopo Tielemans da fuori approfitta dello sbandamento e con un rasoterra buca Pickford. Il portiere è colpevole, con un lancio regala il pallone a Onana che lo serve prontamente all’autore del vantaggio