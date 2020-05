Infortunio Strakosha, il portiere tenta il recupero in vista della ripresa. Nessuna microfrattura, domani può tornare in gruppo

Un sospiro di sollievo c’è stato. Thomas Strakosha non ha nessuna microfrattura, ma ancora non è pronto per poter tornare in campo, come riportato dall’edizione odierna di Sky Sport 24.

Oggi la Lazio si riposerà dopo gli allenamenti individuali e da domani tornerà ad allenarsi in gruppo. Il portiere albanese potrebbe recuperare, anche se Inzaghi per non rischiarlo potrebbe lasciarlo a riposo per alcuni giorni. Ad ogni modo Strakosha c’è ed è pronto per tornare in campo.