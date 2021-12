Infortunio Strootman: affaticamento alla coscia sinistra. Le ultime

Kevin Strootman ha subito un affaticamento alla coscia sinistra. In dubbio la sua presenza contro il Torino di Juric

Il Cagliari si appresta ad affrontare il Torino all’Unipol Domus, nel match del lunedì. Intanto arriva una notizia dall’infermeria.

Il centrocampista Kevin Strootman non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. La sua presenza è in dubbio per la sfida contro il Torino di Juric.