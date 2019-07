Infortunio Sirigu: problema alla caviglia, si scalda Rosati in via precauzionale per il secondo tempo tra Torino e Debrecen

Salvatore Sirigu spaventa i tifosi del Torino. Il portiere granata ha accusato un problema alla caviglia durante il riscaldamento pre-partita, tenendo in apprensione tutti gli appassionati granata.

Dopo aver disputato il primo tempo, Sirigu ha infatti accusato un riacutizzarsi di questo problema. Per precauzione Mazzarri ha mandato a scaldarsi Rosati, per non correre rischi in una partita importante, ma con un occhio alla stagione, ancora agli inizi.