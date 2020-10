Inghilterra-Belgio: Kane in dubbio, pronto Calvert-Lewin

Gareth Southgate potrebbe dover rinunciare al suo bomber: Harry Kane è in dubbio per la sfida contro il Belgio. Pronto Calvert-Lewin

Grande serata di Nations League oggi che si apre con la gara di Wembley tra Inghilterra e Belgio. Il commissario tecnico inglese Southgate potrebbe dover rinunciare ad Harry Kane.

Come riporta The Times, il bomber del Tottenham è alle prese con un problema muscolare. Pronto dunque uno dei calciatori inglesi più in forma: l’attaccante dell’Everton Dominc Calvert-Lewin, partito a razzo con Ancelotti.