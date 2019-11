Inghilterra, Sterling mette le mani addosso a Gomez: espulso

Inghilterra, dopo la lite tra Sterling e Gomez il ct Southgate ha deciso di espellere il giocatore del City

Aria pesante nel ritiro dell’Inghilterra che si sta preparando al match contro il Montenegro. Il ct Southgate infatti ha escluso Sterling dopo una pesante lite dello stesso con Joe Gomez.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i due sono arrivati alle mani, precisamente il giocatore del City ha messo le mani al collo al compagno. La miccia risale alla gara di domenica tra la squadra di Guardiola e Liverpool in cui i due hanno discusso in campo. Esclusione immediata quindi per il calciatore che poi su Instagram ha pubblicato un messaggio di scuse.