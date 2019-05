Inghilterra regina d’Europa! Poker di finaliste tra Champions ed Europa League, mai successo prima

Saranno 4 inglesi su 4 le finaliste delle coppe europee di quest’anno. Un evento mai successo prima per l’Inghilterra che festeggia

Inghilterra nella storia del calcio europeo, non era mai successo che un paese portasse alle finali delle maggiori coppe europee ben 4 squadre. Le finaliste di Champions ed Europa League sono infatti tutte inglesi. Dopo le imprese di Liverpool e Tottenham che hanno rimontato su Barcellona e Ajax e si sono guadagnati la finale di Champions, oggi è toccato a Chelsea ed Arsenal conquistare la finale di Europa League.

Se per la squadra di Emery tra andata e ritorno è stata una formalità battere il Valencia (7-3 totale, dopo il 3-1 dell’andata e il 2-4 del ritorno), Sarri con i suoi Blues ha faticato di più. L’Eintracht se l’è infatti giocata fino alla fine e soltanto ai rigori è potuta esplodere la festa di Hazard e compagni. Festa ovviamente estesa a tutto il paese d’oltremanica, che ha scritto la storia del calcio europeo. Per la prima volta le finaliste vengono tutte dalla stessa nazione e l’anno prossimo in Inghilterra ci saranno i campioni sia di Champions che di Europa League.

Storia particolarmente curiosa quella che riguarda la vittoria della Premier, il Manchester City infatti potrebbe laurearsi campione essendosi però fermato soltanto alla semifinale di Champions a differenza delle squadre che ha alle spalle. Situazione dunque molto particolare, con le squadre inglesi che una volta per tutte dimostrano a tutta Europa e a tutto il mondo la loro forza.