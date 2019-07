Dall’Inghilterra sicuri: Inter-Lukaku, sprint decisivo nelle prossime 48 ore

La stampa inglese è sicura: l’Inter tenterà lo sprint decisivo nelle prossime 48 ore. Intanto Romelu Lukaku è pronto a volare in Belgio

Romelu Lukaku è tornato con il resto della squadra in Inghilterra ma, come riportano i media inglesi, ha subito ripreso un altro volo direzione Belgio.

Il Daily Mail riferisce che l’attaccante classe ’93, al centro delle trattative con l’Inter di Antonio Conte, è atteso oggi in patria per incontrare il suo entourage e fare il punto della situazione. Le trattative per la definizione dovrebbero accelerare nelle prossime 48 ore chiosa il tabloid.