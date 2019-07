Inglese: «Parma la mia prima scelta. E sulla nazionale…» – VIDEO

Inglese ha parlato dalla sede del ritiro del Parma durante la conferenza di presentazione. Le sue parole – VIDEO

A Prato allo Stelvio, sede del ritiro estivo del Parma, è giornata di presentazione. Oggi è il turno di Roberto Inglese che ritorna tra le fila dei ducali definitivamente. Ecco le sue parole: «Ho messo il Parma davanti a tutto perché ho trovato delle persone che mi hanno voluto bene e accolto in maniera splendida. E’ stata la mia prima scelta, sono voluto fortemente tornare e volevo ringraziare tutta la Proprietà per lo sforzo economico fatto. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia riposta in me».

L’attaccante ex Napoli ha proseguito: «Ho cinque anni di tempo per dimostrare alla Società, al Presidente e a tutte le persone che lavorano nel Parma che hanno fatto un bell’investimento e che era giusto puntare su di me. Nazionale? Un obiettivo che mi sono posto».