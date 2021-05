Inno Inter, vince Max Pezzali: contro la Sampdoria l’esordio a San Siro

Inno Inter: vince la canzone scritta da Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Il debutto in occasione del match contro la Sampdoria

Max Pezzali e Claudio Cecchetto hanno vinto il contest per il nuovo inno dell’Inter, che debutterà nella suggestiva cornice di San Siro in occasione del match contro la Sampdoria, in programma sabato 8 maggio alle ore 18.

Le strofe di “I M Inter”, cantate dallo speaker nerazzurro Mirko Mengozzi, verranno dedicate alla vittoria dello Scudetto da parte della squadra di Antonio Conte.