Insigne sicuro: «Ancelotti? Ci farà crescere in Europa!»

Lorenzo Insigne ha risposto alle domande dei tifosi dal ritiro di Dimaro: queste le sue dichiarazioni su Ancelotti e sul campionato passato

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro di Dimaro dell’ultima stagione e dell’arrivo di Carlo Ancelotti in azzurro: «La partita con la Fiorentina? Stavamo guardando Inter-Juventus come tutti i tifosi del Napoli. Ci siamo rimasti male e sicuramente ci ha un po’ condizionato. Da quest’anno però proveremo a concentrarci solo sulle nostre gare. Ancelotti? Ci darà una mano per affrontare le competizioni europee. Non sono io a dirlo, ma le statistiche. Parliamo dell’allenatore più vincente d’Europa».