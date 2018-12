Insigne, il Napoli non molla: «Juve e Inter corrono, noi siamo lì»

Le parole di Insigne dopo Atalanta-Napoli che commenta la prossima sfida di Serie A tra Juventus-Inter

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ai microfoni di Tiki-Taka, trasmissione di Italia Uno, dopo la vittoria sull’Atalanta: «Vittoria di maturità, abbiamo dato tutti il massimo per raggiungere questo risultato. Ancelotti ci ha concesso un giorno di riposo, da mercoledì pensiamo al Frosinone e ricordiamoci della gara contro il Chievo. Segnale alla Juventus capolista come a dire che il Napoli non molla? Noi siamo lì, cercheremo di fare il nostro fino alla fine, Juventus e Inter stanno correndo tanto. Noi dobbiamo fare il nostro e cercare i tre punti in ogni partita contro qualsiasi avversario»

Prosegue nelle dichiarazioni post-partita l’attaccante Insigne: «Ancelotti chiede di chiudere la partita nel momento opportuno, oggi abbiamo fallito qualche chance. Quest’anno anche chi entra dalla panchina cambia la partita e il merito è del mister, dobbiamo cercare di continuare a lavorare in questo modo. Champions? Avremo una gara da dentro o fuori con il Liverpool ad Anfield, ma nel girone di Champions abbiamo dimostrato di poter giocare contro i campioni. Per chi tiferò venerdì tra Juventus-Inter? Guarderò sicuramente la partita, ma pensiamo a noi stessi e cercare di fare risultato».