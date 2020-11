Insigne: «Mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli. Gattuso…»

Lorenzo Insigne, attaccante dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Nations League contro la Bosnia

PRESTAZIONE – «Sapevamo che oggi era una partita difficile e con tanti problemi, siamo stati bravi ad arrivare pronti e carichi. È stata una gran prova di mentalità, impostiamo sempre il nostro gioco. Noi stiamo dando tutto, questa maglia è importante e si indossa con orgoglio».

GATTUSO – «Mi sta dando molto, bisogna sempre migliorare. Tutto lo staff della nazionale ci mette in condizione di fare bene, ci stiamo impegnando ed è giusto che sia così. Il mister mi ha aiutato tanto dal punto di vista fisico, non ho mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli, ma loro credono in me. Io non ho mai dato quello che sto dando».