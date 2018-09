Inter, 100% di cross sbagliati per Candreva contro il Parma

Pessima la prestazione di Antonio Candreva nella gara contro il Parma: neanche un cross è andato a buon fine

Dal gol dopo la lunga astinenza al ritorno nel baratro. Anche Candreva non si salva nella pesante sconfitta contro il Parma dei nerazzurri. Per l’esterno italiano una statistica di Whoscored.com fa rabbrividire: 100% di cross sbagliati. Colpa sia dell’ex Lazio, non in grado di calibrare assist per i compagni, sia degli attaccanti interisti che non sono riusciti a compiere i giusti movimenti per liberarsi dalla retroguardia crociata. In questo momento critico niente sembra splendere in casa nerazzurra, soprattutto dopo l’ottima campagna acquisti. Nel bene o nel male, Candreva e compagni potranno dire la loro martedì e far dimenticare a tutti i tifosi quest’inizio deludente: a San Siro arriva il Tottenham e non si può più sbagliare