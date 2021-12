Inter, tre partite per raggiungere un nuovo record

L’Inter punta ad arrivare a quota 100 gol segnati in un anno solare: sarebbe record nella storia nerazzurra

Non solo il primato in classifica, ma l’Inter di Inzaghi corre verso un altro record: arrivare a quota 100 gol in un anno solare. Mai successo per i nerazzurri che si erano fermati a 99 nel 1950.

Al momento l’Inter è a quota 94, però mancano le sfide contro Cagliari, Torino e Salernitana per arrivare ad abbattere un altro record.

