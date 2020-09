L’Inter punta a chiudere per Oliver Jurgens: l’attaccante estone classe 2003 può lasciare l’Hellas Verona

L’Inter è in trattativa con l’Hellas Verona per il trasferimento in nerazzurro di Oliver Jurgens, attaccante estone classe 2003. A riportarlo è Sky Sport.

Nella scorsa stagione, il giovane calciatore ha militato in prestito nell’Under 17 della Roma segnando quattro reti in altrettante partite.