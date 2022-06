Inter, Adani: «Dybala può fare la differenza nel gioco di Inzaghi»

L’opinionista Lele Adani ha parlato di cosa potrebbe dare Dybala all’Inter di Simone Inzaghi

Lele Adani, ex calciatore ora opinionista, nel corso della Bobo Tv Show ha parlato anche dell’ipotesi che Paulo Dybala si trasferisca all’Inter.

LE PAROLE – «Dybala è un giocatore che tocca la palla e fidelizza con la gente, perché la gente è innamorata di Dybala. In Italia sposta gli equilibri. In un calcio moderno ed evoluto come quello dell’Inter di Inzaghi, Dybala può dare il suo contributo».

LEGGI SU INTER NEWS 24 LE PAROLE INTEGRALI