Inter, Altobelli alza la voce: «Qualcuno si deve ricredere»

Alessandro Altobelli ha parlato a 90° Minuto delle ambizioni scudetto dell’Inter. Le sue dichiarazioni.

«Antonio Conte dopo le prime 4 giornate ha iniziato a vincere e poi ha vinto il campionato. Quest’inizio è stato bellissimo per l’Inter, segna tantissimo. Noi dobbiamo guardare quello che fa Inzaghi in questo campionato, sta facendo divertire i tifosi nerazzurri e magari qualcuno che credeva che l’Inter non sarebbe stata competitiva in questo campionato si deve ricredere»