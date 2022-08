Inter, Asllani: «Da Brozovic posso imparare molto»

Inter, le parole di Asllani: «Non ho mai avuto idoli, ma ho ammirato Sneijder e Pirlo, da Brozovic posso imparare molto»

Kristjan Asllani ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter. Di seguito le parole del centrocampista arrivato in estato in nerazzurro.

«Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia crescita, che hanno arricchito la mia vita. La mia famiglia in primis, e poi le persone che ho avuto la fortuna di incontrare sul campo, allenatori come Andreazzoli che mi ha dato fiducia e la possibilità di esprimermi, Romagnoli che è stato un punto di riferimento per me e Samir Ujkani che mi ha aiutato tantissimo in tutto. Ora ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un giocatore da cui posso imparare molto. Non ho mai avuto idoli, ma ho ammirato Sneijder e Pirlo. La passione che ho sempre messo in quello che facevo è stata la più grande spinta nella mia carriera».