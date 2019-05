L’Inter ha in mente come rinforzo a centrocampo Thomas Partey dell’Atletico Madrid, sarà Icardi la pedina di scambio?

Atletico Madrid, Juve o Psg. Queste tre squadre si contenderanno, molto probabilmente, Mauro Icardi la prossima stagione. Lo assicura Tuttosport, che all’interno delle sue pagine illustra i movimenti in uscita in casa nerazzurra. Tra Inter e Atletico i rapporti sono ottimi anche alla luce dell’affare Vrsaljko e Marotta non potendo più arrivare a Dybala sarebbe ben contento di piazzare Icardi in Spagna piuttosto che alla Juve – puntualizza il quotidiano torinese -.

A Madrid, tra l’altro, c’è Thomas Partey, tuttocampista ghanese che da almeno un paio d’anni è nei radar di Ausilio e che, per caratteristiche, può fare al caso di Antonio Conte. Il cartellino del giocatore (unito a un robusto conguaglio) potrebbe sbloccare l’impasse su Icardi.