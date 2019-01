Grande dimostrazione d’affetto dei tifosi Colchoneros per Diego Godin: organizzato un sit-in per non lasciarlo andare all’Inter

Il rapporto tra Diego Godin e i tifosi dell’Atletico Madrid è sempre stato splendido. El Faraon ha alzato in maglia biancorossa tanti trofei, regalando molte soddisfazioni ai supporters dei Colchoneros. Per queste, una parte di ultras della squadra di Madrid ha organizzato un sit-in davanti al Wanda Metropolitano prima della gara contro il Levante, per cercare di convincere la dirigenza a non lasciar partire il proprio capitano. Le voci sul suo approdo all’Inter sono sempre più insistenti, con l’affare vicinissimo alla chiusura. Chissà se il Cholo Simeone e i vertici del club si faranno convincere da quest’azione di protesta.