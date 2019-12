Inter Barcellona, incasso record a San Siro: previsti 72mila spettatori

Tutto esaurito a San Siro per il big match di Champions League Inter Barcellona, l’incasso è di 7,8 milioni lordi

Il sito dell’Inter ha riportato le cifre da record per la sfida di Champions League che avrà luogo domani sera. Contro il Barcellona sono previsti 72mila spettatori di oltre 100 nazionalità: San Siro è sold out tranne che per il settore riservato agli ospiti.

L’incasso sarà di 7,8 milioni di euro, tra biglietti singoli, abbonamenti e i servizi di ospitalità. Inoltre la partita verrà trasmessa da oltre 40 emittenti in più di 200 paesi.