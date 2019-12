Inter-Barcellona streaming e probabili formazioni: dove vederla

L’Inter sfida il Barcellona nell’ultima giornata del Gruppo F di Champions League: ai nerazzurri servono i 3 punti per qualificarsi agli ottavi

All’Inter di Antonio Conte serve l’impresa contro il Barcellona di Ernesto Valverde nella 6ª e ultima giornata del Gruppo F di Champions League per staccare il pass per gli ottavi di finale e avere la meglio sul Borussia Dortmund, a 7 punti in classifica come i nerazzurri e impegnato in casa con lo Slavia Praga, già eliminato. I milanesi sono in vantaggio negli scontri diretti e in caso di vittoria sui blaugrana, sarebbero sicuri del 2° posto. Inter-Barcellona: il big match si giocherà martedì 10 dicembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Conte, viste le assenze di Barella, Sensi e Gagliardini, dovrà proporre un centrocampo d’emergenza, con Vecino e Borja Valero mezzali e Brozovic in cabina di regia. Sulle due fasce dovrebbero agire D’Ambrosio a destra, preferito all’acciaccato Candreva, e Biraghi a sinistra, favorito su Asamoah. Davanti il solito tandem composto da Lautaro Martínez e Lukaku, mentre in difesa ci sarà spazio per Godin accanto a De Vrij e Skriniar. Fra i pali capitan Handanovic.

Valverde, vista la qualificazione con 1° posto assicurato, ha deciso di affidarsi a molti elementi provenienti dalla Masia e di lasciare a casa Messi. In attacco dunque spazio a Carles Pérez accanto a Griezmann e a Luis Suárez, così come a centrocampo per Carles Aleñá accanto a Rakitic e a Vidal. Seconde linee anche in difesa: Wague e Junior Firpo saranno i due terzini, mentre Todibo affiancherà al centro Umtiti. Fra i pali il dodicesimo Neto.

La sfida di Champions League Inter-Barcellona sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita del Gruppo F di Champions League, Inter-Barcellona, sarà visibile inoltre in chiaro in tv su Canale 5 e in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Barcellona, info e dove vederla

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 10 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: CANALE 5, SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Mediaset Play, Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milan)

Arbitro: Björn Kuipers (Olanda)



Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Carles Aleñá, Rakitic, Vidal; Griezmann, L. Suárez, Carles Pérez. All. Valverde

