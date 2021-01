Inter, BC Partners studia i conti della società: prosegue il dialogo

Continua la trattativa per la cessione dell’Inter. il fondo d’investimento BC Partners sta effettuando la due diligence. I dettagli

Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BC Partners sta effettuando la due diligence necessaria per acquistare una quota dell’Inter.

Il quotidiano sottolinea che al momento non è ancora chiaro se l’offerta sarà per una quota di minoranza o per il pacchetto di maggioranza della società. La base sulla quale discutere potrebbe aggirarsi attorno ai 750 milioni.

La notizia ha trovato conferme anche su Tuttosport in cui viene evidenziato che la trattativa è in fase preliminare ma non è da escludere lo scenario per cui Suning resterebbe in società attraverso il 31% delle azioni detenute da Lion Rock Capital.