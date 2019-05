L’Inter alla ricerca di un nuovo innesto per la difesa a destra: in pole i nomi di Matteo Darmian (Manchester United) e Danilo (Manchester City), Djibril Sidibé del Monaco è la new entry

Non solo l’acquisto ormai imminente di Diego Godin dall’Atletico Madrid: l’Inter intende sistemare la difesa per l’estate anche con l’innesto di un terzino destro. Per questo, scrive stamane il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane la dirigenza nerazzurra avrebbe vagliato varie possibilità, giungendo ad una rosa ristretta di nomi che potrebbero fare comodo in ottica di mercato. Il primo tra questi è ancora quello di Matteo Darmian: l’ex terzino del Torino, che ha ancora un anno di contratto con il Manchester United, è anche uno dei giocatori preferiti da Antonio Conte e potrebbe dunque tornare utile nell’eventualità di un approdo dell’ex Chelsea sulla panchina interista.

Tiene poi banco ancora il nome di Danilo: per il brasiliano del Manchester City l’Inter avrebbe in verità già trovato un accordo di massima sull’ingaggio, ciò che manca è però quello con il club inglese (i nerazzurri comunque sembrerebbero non avere troppa fretta di trovarlo da qui alle prossime settimane). Ultimo nome in campo nelle ultime ore è infine quello del francese Djibril Sidibé, giocatore che potrebbe finire nel calderone della trattativa con il Monaco per il riscatto di Keita Baldé: per l’attaccante arrivato in prestito in estate l’Inter difficilmente spenderà i 34 milioni di euro previsti, ma potrebbe esserci spazio per un nuovo prestito o per la possibilità di allargare l’affare a più giocatori.