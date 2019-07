Inter, cambia il futuro di Perisic: può restare con un altro ruolo

Ivan Perisic potrebbe rimanere all’Inter. Il giocatore potrebbe restare in nerazzurro e giocare punta nel 3-5-2

E se alla fine Ivan Perisic restasse all’Inter? Conte lo ha bocciato da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 ma potrebbe promuoverlo come attaccante con possibile cessione di Matteo Politano.

Secondo Sky Sport, il futuro del giocatore croato potrebbe cambiare. Conte lo valuterà anche nei prossimi giorni e prenderà una decisione definitiva ma in questo momento non è da escludere una permanenza all’Inter per Perisic.