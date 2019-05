Inter, col Napoli torna Brozovic per blindare la Champions

Luciano Spalletti ritrova Brozovic a centrocampo per la sfida del San Paolo: il croato era squalificato con il Chievo

L’Inter può così tirare un sospiro di sollievo in vista della super sfida contro la squadra di Carlo Ancelotti. Con una vittoria i nerazzurri si qualificherebbero alla prossima Champions con una giornata di anticipo. Nella gara più importante il tecnico di Certaldo potrà contare su Brozovic, quest’anno uno dei protagonisti in mediana. Il croato prenderà posto davanti alla difesa con il compito di far girare il pallone e rifornire il gioco dell’Inter. Il Napoli e Ancelotti sono avvisati.