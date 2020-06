Inter: come mai i nerazzurri tirano poco da fuori area

In proporzione, l’Inter di Conte è una delle squadre che tirano di meno dalla distanza. C’è una ragione tattica precisa

In assoluto, l’Inter di Conte è l’ottava squadra del campionato che effettua più tiri dalla distanza. Se si fa però un paragone con le conclusioni totali, solo 38% di queste arrivano da fuori area. Uno dei dati più bassi della Serie A.

Il gioco di Conte è molto meccanico e schematico, con giocate a memoria ripetute ossessivamente. Si lascia poca liberà tattica al singolo, che al contrario ha dei compiti molto specifici. Anche per questo, è raro che il giocatore forzi, in maniera “anarchica” la conclusione dalla distanza. Proprio perché si vuole arrivare al tiro in un determinato modo.