Inter, Conceicão su Taremi: «Ecco perché non gioca»

Mehdi Taremi è destinato a vestire la maglia neroazzurra al termine della stagione. Ecco le parole del suo attuale allenatore

Un’assenza che ha fatto discutere, ma che Sérgio Conceicão ha subito spiegato. Mehdi Taremi non ci sarà contro l’Arsenal in questa andata degli ottavi di finale di Champions League. I tifosi del Porto avevano già criticato Taremi per la sua decisione di scegliere l’Inter con grande anticipo rispetto al termine della stagione. Ecco le parole dell’allenatore.

TAREMI – «Non sarà a disposizione contro l’Arsenal ha un problema agli adduttori»

ARSENAL – «Sarà una sfida difficile, i Gunners sono una squadra di grande qualità, fra le prime al mondo in termini di valore di mercato, piena di giocatori con grandi valori individuale. Inoltre l’Arsenal gioca in uno dei campionato più competitivi al mondo. Sarà una sfida fra due squadre con un pedigree europeo, siamo pronti ad affrontare una squadra che si distingue per l’organizzazione collettiva allenata da un tecnico, Mikel Arteta, talentuoso e capace».

PORTO – «Noi siamo il Porto, siamo abituati a giocare in Champions. È importante preparare bene questa sfida perché l’Arsenal una una delle squadre con il maggior possesso palla del campionato inglese. Sarà una gara diversa rispetto alle partite di campionato. Contro l’Arsenal l’unico risultato positivo è la vittoria, un pareggio non è un buon risultato, anche per rispetto di un pubblico appassionato come il nostro che ci sostiene sempre».