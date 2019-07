Inter, cuore Barella: vuole solo i nerazzurri. La palla passa a Marotta

Il centrocampista del Cagliari ha detto no alla Roma: vuole solo i nerazzurri. Ennesimo suo messaggio d’amore ad Antonio Conte

L’Inter resta in corsa per Barella. Consapevoli di avere in mano la volontà del giocatore, nonostante il Cagliari invece avesse trovato l’accordo con la Roma per la cessione, i nerazzurri si muovono con calma, senza fretta. Prima hanno chiuso per altri obiettivi di mercato, anche se adesso è arrivato il momento di affondare il colpo.

C’è da dire che il Cagliari ha cercato il rilancio dell’Inter, accordandosi con il club giallorosso. Ma Beppe Marotta non sta al gioco e aspetta.