Inter, Darmian: «Con il lavoro i risultati arriveranno. A Torino anni importanti»

Matteo Darmian ha parlato dei suoi primi mesi all’Inter

Matteo Darmian, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi primi mesi in nerazzurro ma anche delle sue esperienze passate.

SCUDETTO E CONTE – «Spetterà a noi lavorare tanto, i risultati dipenderanno solo da noi. Il mister preteNde tantissimo da noi. Tutti i giorni. non solo la domenica. Cura ogni particolare, a questo livello sono queste le cose che fanno la differenze. È uno che ha sempre voglia di vivere».

TORINO – «A Torino anni importanti che mi hanno fatto crescere tantissimo. Ho sentito la fiducia e ho potuto dimostrare appieno il mio valore. Insieme abbiamo raggiunto traguardi impensabili. Farò un bell’effetto affrontarli domenica, poi in campo penserò solo ai tre punti».

MILAN E MANCHESTER – «Sono cresciuto nel settore giovanile del Milan. Dovevo dimostrare il mio valore e ho deciso di andare via e girare un po’. A Manchester esperienza importante. Per me è stata motivo di orgoglio».