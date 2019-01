Inter, nessuno come te: difesa da record nei primi tempi

L’Inter non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. Tanta delusione ma almeno la difesa funziona ed è da record nei primi 45 minuti

Difesa da record per l’Inter nei primi 45 minuti di gioco. I nerazzurri hanno chiuso la sfida con il Sassuolo sullo 0-0 di fronte ai 10-11 mila bambini presenti sui gradoni del Meazza, deludendo le loro aspettative con alcuni che, nel finale di gara, hanno anche gridato «Sassuolo, Sassuolo». L’Inter, forse, ha perso qualche giovane tifoso ma si può consolare con un dato importante: la formazione di Spalletti è la squadra che ha subito meno reti nel corso dei primi tempi tra tutte le formazioni che militano nei cinque maggiori campionati europei (Serie A, Ligue 1, Premier League, Liga e Bundesliga).

La formazione interista, dopo 20 giornate, ha incassato soltanto due gol nei primi 45 minuti di ogni partita. Un dato importante che premia la solidità difensiva della formazione guidata da Spalletti (Handanovic non ha mai subito gol nelle ultime 7 gare interne dell’Inter) e premia anche l’approccio dei nerazzurri in ogni gara. La banda Spalletti ha la seconda miglior difesa del nostro campionato con 14 gol subiti, 12 tutti nella ripresa, e ha subito solo 3 gol in più rispetto alla Juventus capolista. L’arrivo di de Vrij, la conferma di Skriniar e le parate di Handanovic sono sicuramente alcuni dei segreti dell’Inter.