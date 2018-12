L’allenatore dell’Inter, Spalletti, ha rimediato un’ammonizione con diffida dopo le polemiche della scorsa giornata: ci sarà contro la Juve

Sono uscite nel pomeriggio le decisioni sulla 14esima giornata di Serie A. Per Luciano Spalletti è arrivata un’ammonizione con diffida dopo esser stato allontanato nel finale di Roma–Inter. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da Eugenio Tenneriello, ha diramato il comunicato ufficiale nel quale si dice che Spalletti è stato ammonito «per essere, al 48° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale; recidivo». Sospiro di sollievo quindi in casa Inter. La squadra potrà quindi contrare sul proprio allenatore per la partita di venerdì contro la Juventus nel Derby d’Italia.