Inter-Eintracht Francoforte 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Inter-Eintracht Francoforte, ritorno ottavi di finale Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Inter di mister Spalletti è pronta a sfidare l’Eintracht Francoforte di Hutter in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 14 marzo 2019 alle ore 21.00. I nerazzurri, in virtù dello 0-0 dell’andata, sono costretti a vincere per accedere al turno successivo, mentre ai tedeschi basta la vittoria oppure un pareggio con gol. In caso di un pareggio a reti inviolate si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Inter-Eintracht Francoforte 0-1: tabellino

MARCATORI: pt 5′ Jovic

INTER (4-2-3-1) : Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Vecini, Borja Valero; Candreva, Politano, Perisic; Keita. Allenatore: Luciano Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, Willems, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. Allenatore: Adi Hütter

ARBITRO: Hategan (Romania)

NOTE: Ammonito D’Ambrosio

Inter-Eintracht Francoforte: diretta live e sintesi

25′ Azione offensiva dell’Inter con Candreva, ma i padroni di casa non riescono a trovare il gol

22′ Calcio di punizione per la squadra ospite che non riesce però ad approfittarne

20′ Ammonito D’Ambrosio in seguito ad un’entrata fallosa ai danni di Gacinovic

19′ Ripartenza dell’Inter con Keita che però non riesce a trovare il tap in vincente e la sfera che finisce direttamente tra le mani di Trapp

17′ Richiamo verbale dell’arbitro per Candreva e Rode

15′ Calcio di punizione per l’Eintracht Francoforte che prova ad approfittarne, ma alla fine la sfera finisce tra le mani Handanovic

12′ Calcio d’angolo per l’Eintracht Francoforte, ma la difesa dell’Inter allontana il pericolo e prova la ripartenza

10′ A soli 10′ dall’inizio della partita la formazione di Spalletti è in svantaggio. Se la partita dovesse finire così passerebbe il turno la squadra ospite

5′ GOL EINTRACHT FRANCOFORTE CON JOVIC che riesce a trovare il tap in vincente dopo un erroraccio di De Vrij

3′ La squadra ospite prova fin da subito a trovare il gol, ma la palla colpisce la traversa

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la partita tra Inter ed Eintracht Francoforte

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti.

Inter-Eintracht Francoforte: formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1) : Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Vecini, Borja Valero; Candreva, Politano, Perisic; Keita. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Gavioli, Zappa, Merola, Esposito, Brozovic.

Allenatore: Luciano Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, Willems, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. A disposizione: Ronnow, Falette, De Guzman, Stendera, Russ, Tawatha, Paciencia. Allenatore: Adi Hütter

Inter-Eintracht Francoforte: probabili formazioni e pre-partita

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Perisic; Politano. ALLENATORE: Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, De Guzman, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. ALLENATORE: Hutter.

ARBITRO: Hategan (Romania)

Inter-Eintracht Francoforte: i precedenti del match

Dopo la partita di andata, questa è la seconda sfida ufficiale fra l’Inter e l’Eintracht Francoforte. I nerazzurri sono la quinta squadra italiana contro la quale giocheranno i tedeschi. Dal suo canto, negli ultimi due incroci contro squadre tedesche, l’Inter è sempre uscita dalle Coppe Europee. È accaduto in occasione dei quarti di finale di Champions League 2010-2011, contro lo Schalke (3-7 il punteggio finale), e negli ottavi di finale di Europa League 2014-2015, contro il Wolfsburg (2-5 il punteggio finale).

Inter-Eintracht Francoforte: l’arbitro del match

Sarà il signor Ovidiu Alin Hategan ad arbitrare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Gli assistenti saranno Octavian Sovre e Sebastian Eugen Gheorghe, mentre il IV uomo sarà Adrian Stefan Ghinguleac Radu. Addizionali d’area Marian Petrescu Radu e Sebastian Constantin Coltescu.

Inter-Eintracht Francoforte Streaming: dove vederla in tv

Inter-Eintracht Francoforte sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box in HD) e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, in HD 508), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.