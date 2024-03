Inter Genoa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Inter Genoa chiude questa sera la 27ª giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi cerca la dodicesima vittoria consecutiva del 2024, una striscia di vittorie consecutive iniziata proprio dopo il pareggio di Marassi dell’andata. Il Genoa cercherà di fermare di nuovo la capolista in quella che sarà la cinquantesima partita di Alberto Gilardino sulla panchina del Grifone. In caso di vittoria dei padroni di casa i nerazzurri proseguirebbero la loro marcia verso lo scudetto, allungando in classifica a +15 sulla Juve.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Arnautovic. All. S. Inzaghi

GENOA (3-5-1-1): Jo. Martínez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Inter Genoa: orario e dove vederla

Inter Genoa gara delle ore 20:45 del lunedì, che chiuderà la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Allo Stadio San Siro sarà trasmessa verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky