Inter, Griezmann piange l’addio di Godin ma può raggiungerlo! – FOTO

Lacrime di Griezmann, ma con Godin è un addio o un arrivederci? Può riabbracciarlo all’Inter, la chiave è Icardi – FOTO

Diego Godin annuncia il suo addio all’Atletico Madrid e Antoine Griezmann si commuove. Il giocatore non riesce a trattenere le lacrime, ma c’è una possibilità che si tratti di un semplice “arrivederci” tra i due.

Godin come è noto andrà all’Inter, che da tempo corteggia l’attaccante francese. Le Petit Diable può davvero approdare a Milano in caso di divorzio con Mauro Icardi, ormai preannunciato a dispetto delle dichiarazioni di Wanda Nara.

Guardacaso, l’Atletico Madrid è il più grande estimatore dell’argentino e lo scambierebbe con il numero 7 colchonero in caso di comune accordo.

Ecco lo scatto che ritrae Griezmann in lacrime per Godin, con gli interisti che sognano di vederli entrambi in nerazzurro: