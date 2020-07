Inter, Handanovic: «Vittoria importante. Ora l’Atalanta e poi l’Europa»

Samir Handanovic ha parlato al termine della sfida contro il Napoli: le dichiarazioni del portiere dell’Inter

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Napoli.

PRESTAZIONE – «Vittoria importante, come tutte del resto. Abbiamo sofferto insieme e meritato i tre punti. Ora pensiamo all’ultima partita e poi all’Europa League».

SECONDO POSTO – «L’Inter deve sempre puntare in alto, sappiamo che la classifica non cambia molto ma è importante giocare per vincere e prepararsi per l’Europa. Sabato sarà uno scontro diretto».

CONDIZIONE FISICA – «La stanchezza è sentita da tutti, non è un momento facile. Bisogna essere intelligenti nel gestire le partite. Noi possiamo migliorare ancora».

ATALANTA – «L’Atalanta è una squadra ostica, ha qualità in ogni reparto. Giocano a tutto campo, faccio loro i complimenti ma sabato sarà una partita aperta».