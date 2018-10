Inter, Icardi: «Abbiamo giocato bene, vittoria contro il PSV meritata»

Il centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, ha commentato il successo di ieri sera contro il PSV Eindhoven in Champions League

L’Inter dopo una falsa partenza nella gara della seconda giornata di Champions League contro il PSV Eindhoven è riuscita a riprendersi rimontando lo svantaggio e portando a casa tre punti importantissimi. I nerazzurri, difatti, sono attualmente a punteggio pieno nel girone B in vetta a pari merito con il Barcellona, prossimo avversario. A parlare del successo in terra olandese è stato il centravanti del Biscione Mauro Icardi, autore della rete del definitivo 1-2 ai microfoni di ESPN Argentina: «Dobbiamo ripeterci. Abbiamo vinto nonostante lo svantaggio iniziale, sono sicuro che abbiamo meritato la vittoria giocando meglio».

Infine l’argentino ha concluso parlando degli avversari: «Il Psv è una squadra molto pericolosa soprattutto quando lancia il pallone lungo in area. Nel finale di gara sono rientrato per aiutare i miei compagni in difesa, è una cosa che faccio sempre». Adesso i nerazzurri per garantirsi il passaggio agli ottavi dovranno far bene nella doppia sfida contro il Barcellona nelle prossime due giornate del raggruppamento.