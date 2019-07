Inter, Icardi e Nainggolan fuori rosa ma affidati a Daniele Bernazzani

L’Inter ha affidato i due casi Icardi e Nainggolan all’ex allenatore della Primavera Daniele Bernazzani durante le sedute tattiche

I casi Radja Nainggolan e Mauro Icardi continuano a tenere banco in casa Inter. I due giocatori, in attesa di una collocazione sul mercato, si allenano a Lugano con la squadra, ma solo per le sedute atletiche. Durante gli allenamenti tattici, Conte li manda a lavorare a parte.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter ha chiamato Daniele Bernazzani che curerà Icardi e Nainggolan mentre il resto della squadra parteciperà alle sedute tattiche. L’ex allenatore Primavera ora svolge un ruolo dirigenziale nel settore giovanile nerazzurro.