Mauro Icardi è tornato al gol per l’Inter col Genoa, ma i tifosi non esultano: in un video si fede un capo ultras nerazzurro reprimere la gioia dei suoi in polemica con l’argentino

Nel racconto della serata di ieri di Genova c’è tutto: la vittoria dell’Inter condensata da gol e bel gioco, il ritorno di Mauro Icardi a cui i compagni decidono di far calciare un rigore, la ritrovata serenità di uno spogliatoio in preda alle polemiche negli ultimi due mesi. Anche sui social, il giorno dopo, quasi tutto sembra ok: l’attaccante argentino ha manifestato su Instagram la propria gioia e l’amore per la maglia nerazzurra, ma c’è pure molto altro… Spuntano per esempio in rete le immagini dei tifosi interisti in trasferta ieri al momento proprio della rete segnata da Icardi: la reazione dei supporters, come facile immaginare dopo le tensioni delle ultime settimane, è tutt’altro che gioiosa, ma c’è anche di più…

Come mostrato da un video che circola su Twitter, per esempio, l’iniziale giubilo dei tifosi interisti al gol dell’ex capitano viene addirittura frenato da un capo ultras, che chiede chiaramente ai suoi di non esultare. Nelle immagini mostrate si vede chiaramente il tifo interista reprimere la propria gioia per Icardi: la tensione tra buona parte del tifo organizzato e l’attaccante resta insomma abbastanza alta ed il rapporto tra le parti non può dirsi ancora ricucito.