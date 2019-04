Il messaggio social di Mauro Icardi dopo la bella vittoria col Genoa di ieri sera: pace fatta con Ivan Perisic e col resto del gruppo? Wanda Nara commenta così le foto…

Grazie alla vittoria nettissima sul Genoa, l’Inter si lancia verso la conquista definitiva del terzo posto valido per la qualificazione in Champions League e soprattutto sembra ritrovare una certa armonia di spogliatoio dopo mesi di tensione. Mauro Icardi, tornato ieri in squadra ed autore di uno dei gol che hanno demolito i rossoblu, è parso aver ripreso un certo feeling con i compagni (quasi tutti abbracciati dopo le reti) e con l’ambiente in generale. Testimonianza ne è anche l’album fotografico postato dopo la partita, in nottata, sul proprio account Instagram: con gli scatti del match mostrati ai tifosi, Icardi ha voluto probabilmente provare a rassenera del tutto gli animi.

In una delle foto postate, per esempio, l’argentino è intento a dare il cinque ad Ivan Perisic, uno dei grandi avversari di spogliatoio degli ultimi due mesi: un segno di pace? Anche la didascalia sembrerebbe andare in tale direzione: «Forza Inter», ha scritto molto semplicemente Icardi. Tra i commenti in primo piano, immancabile, quello della moglie e agente Wanda Nara, che si è limitata a rispondere con l’emoticon di un leone ed un cuoricino. Che il vento sia davvero cambiato questa volta?