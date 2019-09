Inter, in 12 mesi una totale rivoluzione per competere con la Juve

Inter, in un anno una totale rivoluzione dal piano dirigenziale, tecnico e dei giocatori. Manovre per competere ad alti livelli

Dodici mesi per cambiare tutto in casa Inter. Assetti societari, tecnici e giocatori. Marotta ha preso la leadership del club, Conte ha rimpiazzato Spalletti e la rinuncia a tre che fino a poco tempo fa erano i protagonisti di questa squadra: Icardi, Nainggolan e Perisic.

Ma non è finita qui. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prossime svolte possono essere su sponsor e infrastrutture. Ad Appiano sono in corso lavori da 6 milioni di euro per un nuovo edificio che ospiterà i giocatori, per il nuovo stadio discorsi avviati a lungo termine. Fino ultimo di questo rinnovamento, la possibilità di competere con la Juve.