Inter, in agenda nuovo contatto con Dybala: i dettagli

Calciomercato Inter: nel corso della settimana, i nerazzurri avranno un nuovo contatto con Paulo Dybala

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a partire da domani ogni giorno è buono per la fumata bianca definitiva sul passaggio di Paulo Dybala all’Inter. È in agenda, infatti, un contatto telefonico tra le parti per limare le ultime divergenze.

L’Inter offre 5.5 milioni di euro più bonus all’ormai ex attaccante della Juve, mentre l’argentino con il suo entourage ne chiede di più. La sensazione è che si possa arrivare ad un accordo a metà strada, vista la volontà da entrambe le parti di chiudere.